أمطار مرتقبة بعد الظهر بالشمال الغربي

يتميز طقس اليوم الخميس، بضباب محلي في الصباح بالشمال وبالمناطق الشرقية للوسط ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات إلى أحيانا كثيف السحب بعد الظهر بالشمال الغربي مع بعض الأمطار.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط وتكون جنوبية ثم تتجه إلى شرقية أثناء الليل بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالمرتفعات الغربية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب.

تتراوح الحرارة القصوى بين 22 و 28 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 19 درجة بجهة الوطن القبلي وبين 28 و 33 درجة ببقية الجهات.

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