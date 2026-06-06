أمطار مرتقبة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط

يتميز طقس اليوم السبت، بسحب قليلة إلى طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر قليل الاضطراب إلى محليا متموج.

تتراوح الحرارة القصوى بين 27 و 32 درجة قرب السواحل وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات و تصل الى 42 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا.

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