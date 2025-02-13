أمطار مرتقبة بعد الظهر بهذه الجهات

يكون طقس اليوم الخميس، مغشى بضباب محلي في الصباح ثم سحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، أما البحر قليل الاضطراب فمضطرب.

تتراوح الحرارة القصوى بين 11 و 15 درجة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط وبين 16 و 21 درجة ببقية الجهات وتصل محليا إلى 23 درجة بالجنوب.

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