أمطار مرتقبة بعد الظهر مع رياح ستتجاوز مؤقتا 70 كلم/س

يتميز طقس اليوم الخميس، بسحب عابرة تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة مع تساقط محليا كثيف للبرد خاصة بولايات القصرين والكاف وسليانة وزغوان والقيروان.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فقوية بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق ثم تتقوى نسبيا أثناء الليل قرب السواحل كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س أثناء السحب الرعدية، أما البحر متموج إلى مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب إلى شديد الاضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 25 و 30 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 31 و 37 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 40 درجة بأقصى الجنوب.

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