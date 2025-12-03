أمطار مرتقبة بعد الظهر مع رياح ستتجاوز مؤقتا 60 كلم/س

يتميز طقس اليوم الأربعاء، ببقايا أمطار في الصباح بأقصى الجنوب الشرقي ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية تشمل أثناء الليل الجهات الشرقية ومحليا الجنوب وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية وبولايات الكاف وسليانة والقصرين مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا بخليج قابس وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بمنطقة سرات والمرتفعات وتتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات ومع السحب الرعدية، أما البحر مضطرب بخليج قابس ومتموج فقليل الإضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 15 و 20 درجة وتكون في حدود 13 درجة بالمرتفعات الغربية.

كلمات البحث :أمطار;رياح;طقس