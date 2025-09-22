أمطار مرتقبة بعد الظهر مع رياح ستتجاوز 80 كلم/س

يتميز طقس اليوم الاثنين، بسحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع أمطار مؤقتا رعدية ثم تشمل الجهات الشرقية بعد الظهر وتكون محليا غزيرة مع تساقط البرد.

تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل الشرقية آخر النهار وتتجاوز مؤقتا 80 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر قليل الاضطراب فمتموج.

تتراوح الحرارة القصوى بين 26 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 32 و 36 درجة ببقية الجهات.

