أمطار مع تساقط البرد بعد الظهر بهذه الجهات

يكون طقس اليوم الثلاثاء، قليل السحب إلى مغيم جزئيا ثم تتكاثف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد و تشمل محليا الجهات الشرقية آخر النهار.
تكون الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر هادئ الى قليل الاضطراب.
تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية و المرتفعات و بين 35 و 40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا.
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