أمطار مع رياح تصل إلى 90 كلم/س والحرارة في انخفاض

يتميز طقس اليوم السبت، بسحب ‏كثيفة مع أمطار متفرقة بالشمال ومحليا بالوسط والجنوب و تكون مؤقتا رعدية بأقصى الشمال.‏

تكون الرياح جنوبية غربية قوية نسبيا إلى قوية و تصل مؤقتا إلى 90 كلم/س خاصة ‏بالمناطق الشرقية للوسط وبالجنوب حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الافقية، أما البحر شديد الاضطراب فهائج ثمّ شديد الهيجان بالشمال أثناء الليل. ‏

الحرارة في انخفاض و تتراوح القصوى بين ‏‎14‎‏ و 20 درجة و تصل إلى 22 درجة بالجنوب ‏الشرقي ولا تتجاوز ‏‎12‎‏ درجة بالمرتفعات ‎.‏

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