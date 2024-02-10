أمطار مع رياح تصل إلى 90 كلم/س والحرارة في انخفاض

يتميز طقس اليوم السبت، بسحب كثيفة مع أمطار متفرقة بالشمال ومحليا بالوسط والجنوب و تكون مؤقتا رعدية بأقصى الشمال.
تكون الرياح جنوبية غربية قوية نسبيا إلى قوية و تصل مؤقتا إلى 90 كلم/س خاصة بالمناطق الشرقية للوسط وبالجنوب حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الافقية، أما البحر شديد الاضطراب فهائج ثمّ شديد الهيجان بالشمال أثناء الليل.
الحرارة في انخفاض و تتراوح القصوى بين 14 و 20 درجة و تصل إلى 22 درجة بالجنوب الشرقي ولا تتجاوز 12 درجة بالمرتفعات .
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