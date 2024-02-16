أمطار منتظرة بعد الظهر

يكون طقس اليوم الجمعة، مغيما جزئيا بأغلب المناطق ثم تتكاثف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية ثم تشمل تدريجيا المناطق الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بالشمال الغربي مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب فمضطرب بالشمال و متموج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 15 و 21 درجة بالشمال و الوسط و في حدود 13 بالمرتفعات الغربية و بين 21 و 25 درجة بالجنوب.

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