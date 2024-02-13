أميرة شبلي تفوز بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان «كليرمون فيران» بفرنسا

فازت الممثلة التونسية أميرة شبلي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم الفرنسي « صوت الآخرين » للمخرجة الفرنسية الشابة من أصل جزائري فاطمة كاسي، وذلك في ختام فعاليات الدورة 46 لمهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة. كما حصل الفيلم على تنويه لجنة التحكيم.

وفاطمة كاسي مخرجة فرنسية لأب وأم جزائريين وهي مولودة في فرنسا سنة 1992.

ولعبت أميرة شبلي دور « ريم » الفتاة التونسية التي تشتغل مترجمة في مكتب خاص باللاجئين. وتتولى ترجمة قصص وحكايات رجال ونساء لاجئين، تتقاطع أصواتهم مع حكايتها.

وآلت الجائزة الكبرى للمهرجان هذا العام للفيلم الفرنسي « رأيت وجه الشيطان » سيناريو وإخراج جوليا كووالسكي.

وشهدت الدورة 46 لمهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة، التي أسدل عليها الستار يوم 10 فيفري الحالي، بعد عروض استمرت على مدى أسبوع، حضور ما لا يقل عن 166 ألف مشاهد، وهو ثاني رقم قياسي منذ تأسيس المهرجان، وفق ما نشره المركز الوطني للسينما في فرنسا.

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