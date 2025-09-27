أمين عام مجلس أوروبا يُؤكّد التزام المجلس بمواصلة دعم تونس



أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يوم 26 سبتمبر 2025، لقاء مع الأمين العام لمجلس أوروبا، ألان بيرسيه، على هامش مشاركته في الجزء رفيع المستوى للدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتم خلال هذا اللقاء التنويه بمستوى التعاون القائم مع مجلس أوروبا، والتطرق إلى سبل تطويره على أساس المصلحة المشتركة واحترام السيادة الوطنية بما يجسّد القيم المشتركة للديمقراطية، وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في مفهومها الشامل.

كما تم استعراض الدعم الذي قدّمه مجلس أوروبا إلى تونس في إطار برنامج جنوب 5، لاسيما في مجالات مكافحة الفساد والأمن السيبرني وحقوق المرأة وحماية الطفولة والحوكمة الرشيدة.

من جانبه، أعرب الأمين العام لمجلس أوروبا عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم مع تونس، مشيدا بالدور الريادي الذي تضطلع به بلادنا في فضائها المتوسطي والإقليمي ومنوّها بمشاركة تونس النشيطة في فعاليات المجلس على المستويين الإقليمي والدولي.

