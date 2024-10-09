أنا يقظ: لن نتوانى أبدا عن الدفاع عن الحقّ في الديمقراطية وفي انتخابات حرة ونزيهة

أكدت منظّمة « أنا يقظ » في بيان أصدرته بخصوص المسار الانتخابي، أنها لن تتوانى أبدا عن الدفاع عن الحقّ في الديمقراطية وفي انتخابات حرة ونزيهة وتعددية وشفافة ولن تحيد أبدا عن أهداف الثورة ولن تفرّط في مكتسبات شعب حصّلها بدماء شهدائه.

واعتبرت المنظمة أن ضعف نسبة الإقبال مقارنة بالانتخابات الرئاسية المجراة سنوات 2014 و2019 بصفة عامّة والعزوف الملحوظ للشباب بصفة خاصّة ليس إلاّ دليلا قطعياً على فشل مختلف الأطراف المتداخلة في الانتخابات في بناء ثقة الناخبين في المسار الانتخابي.

وورد في البيان ما يلي: « إنّ انخراط القضاء في التضييق على الحقّ في الترشّح من خلال تتبع مترشّح للانتخابات الرئاسية وإصدار أحكام عليه بسرعة قياسية لفسح المجال أمام رئيس الجمهورية دون منافسة ودون السماح للمترشح المسجون من القيام بحملته الانتخابية ليس الاّ تعبيدا للطريق لمترشّح وحيد ».

كما اتهمت أنا يقظ هيئة الانتخابات بالاصطفاف وراء مرشّح بعينه وتلاعبت بقواعد الترشح من خلال إضفاء شروط جديدة ورفض تطبيق الاحكام القضائية القاضية بإدراج مترشحين للانتخابات، مؤكدة أن ذلك ليس إلاّ آلية من آليات حصر إرادة الناخب في الاختيار بين مترشحين دون غيرهم.

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