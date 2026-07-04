أنس جابر تتبرّع بجهاز تحليل جيني مُتطوّر لمعهد صالح عزيّز

تم اليوم السبت 04 جويلية 2026، بمعهد صالح عزيّز تدشين جهاز NGS (Next Generation Sequencing) الذي تبرعت به البطلة التونسية أنس جابر لفائدة قسم التشريح و أمراض الخلايا (A).

وقد حضرت التدشين نجوى بن عمارة المديرة العامة لمعهد صالح عزيّز ومبروك عون الله رئيس الديوان و ايمان السويسي المديرة الجهوية للصحة بتونس والبطلة أنس جابر .

ويُعد هذا الجهاز إضافة نوعية من شأنها دعم التشخيص الدقيق بما يساهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وتقدم المعهد بالشكر والامتنان إلى البطلة أنس جابر على هذه المبادرة التي تعكس حسها الإنساني والتزامها بدعم القطاع الصحي، متمنين لها مزيدًا من النجاح والتألق في مسيرتها الرياضية والإنسانية.

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