أنس جابر تتراجع إلى المركز 33 في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات

تراجعت التونسية أنس جابر مرتبة واحدة في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين 24 فيفري 2025، لتصبح في المركز الثالث والثلاثين عالميا.

وكانت أنس جابر خاضت خلال الأسبوع الماضي منافسات بطولة دبي المفتوحة لكنها خرجت منذ الدور الأول بعد هزيمتها أمام الأمريكية بايتون ستيرنس بنتيجة صفر-2.

ولم يطرأ أي تعديل على المراكز الخمسة الأولى إذ حافظت البيلاروسية ارينا سابالينكا على المرتبة الأولى تلتها البولونية ايغا شفيونتيك والثلاثي الأمريكي كوكو غوف وجيسيكا بيغولا وماديسون كيس.

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