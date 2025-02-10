أنس جابر تتراجع إلى المركز 35 عالميا

تراجعت لاعبة التنس التونسية أنس جابر من المركز 33 إلى المركز 35 في التصنيف العالمي الجديد الصادر عن رابطة محترفات التنس اليوم الاثنين 10 فيفري 2025.

وتشارك أنس هذا الأسبوع في بطولة الدوحة للماسترز، التي تمنح 1000 نقطة، بعد مشاركتها الأسبوع الماضي في بطولة أبوظبي، حيث خرجت من الدور ربع النهائي إثر هزيمتها أمام اللاعبة الكازاخستانية إيلينا ريباكينا. وشهد التصنيف العالمي تغييرًا طفيفًا في المراكز العشرة الأولى،

حيث تراجعت ريباكينا من المركز الخامس إلى السابع بعد خسارتها لقب أبوظبي لصالح السويسرية بيليندا بينشيتش، التي حققت صعودًا ملحوظًا من المركز 157 إلى المركز 65.

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