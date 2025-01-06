أنس جابر تتقدم إلى المرتبة 40 عالميا في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات

تقدمت التونسية أنس جابر مرتبتين في التصنيف الاسبوعي الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين لتصبح في المركز الاربعين عالميا.

واستفادت انس جابر من مشوارها في بطولة بريزبين الاسترالية التي بلغت خلالها الدور ربع النهائي قبل ان تخرج على يد الروسية ميرا اندريفا.

وكانت بطولة بريزبين أول دورة تشارك فيها أنس جابر منذ حوالي أربعة أشهر بعد ان ابتعدت عن ملاعب الكرة الصفراء بسبب تتالي الاصابات في ركبتها وكتفها.

وتخوض أنس جابر من 12 الى 26 جانفي الجاري بطولة استراليا المفتوحة، اول الدورات الاربع الكبرى (غراد سلام).

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