أنس جابر تتقدم الى المركز الثامن في تصنيف اللاعبات المحترفات

تقدمت لاعبة التنس التونسية أنس جابر مركزا واحدا في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس الصادر اليوم الاثنين لتصبح في المرتبة الثامنة عالميا.

وكانت جابر بلغت الدور ربع النهائي لبطولة مدريد للماسترز ذات الـ 1000 نقطة قبل ان تنهزم امام الامريكية ماديسون كيز المصنفة 20 عالميا 1-2 (تفاصيلها 6-0 و5-7 و1-6) الثلاثاء الماضي.

وفي ما يلي ترتيب اللاعبات العشر الاوليات في الترتيب الصادر اليوم الاثنين:

1- البولونية ايغا شفاينيتك 10695 نقطة

2- البيلاروسية آرينا سابالينكا 7488

3- الأمريكية كوكو غوف 7248

4- الكازاخستانية الينا ريباكينا 5673

5- الأمريكية جيسيكا بيغولا 4655

6- التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 3970

7- اليونانية ماريا ساكاري 3890

8- التونسية أنس جابر 3748

9- الصينية كين وين زهينغ 3731

10- الروسية داريا كازاتكينا 3291

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