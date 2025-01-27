أنس جابر تتقدم الى المركز 34 في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات

تقدمت التونسية أنس جابر خمس مراتب لتصعد الى المركز الرابع والثلاثين في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين.

وكانت أنس جابر بلغت في اخر ظهور لها على ملاعب الكرة الصفراء الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام).

وبعد ان فازت على كل من الأوكرانية أنهيلينا كالينينا بنتيجة 2-صفر (6-3 و6-3) والكولمبية كاميليا أوزوريو بنتيجة 2-صفر (7-5 و6-3)، خسرت أنس جابر في الدور الثالث امام الامريكية ايما نافارو بنتيجة 1-2 (4-6 و6-3 و4-6).

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