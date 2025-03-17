أنس جابر تتقدم مرتبتين في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس

تقدمت التونسية انس جابر مركزين في التصنيف الاسبوعي الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين لتصبح في المركز الثلاثين عالميا.

وستكون انس جابر معفاة من خوض الدور الاول بالجدول الرئيسي لبطولة ميامي الامريكية للماسترز ذات 1000 نقطة التي تقام من 18 الى 30 مارس على ملاعب ذات ارضية صلبة.

وستواجه جابر في الدور الثاني المتاهلة من المواجهة التي ستجمع يوم الثلاثاء بين الصينية يو يوان والتشيكية كاتيرينا سينياكوفا.

يذكر ان انس جابر كانت قد خرجت في اخر ظهور لها على ملاعب الكرة الصفراء من الدور الثاني لبطولة انديان ويلز الامريكية للماسترز ذات 1000 نقطة بعد خسارتها امام الأوكرانية دايانا ياستريمسكا بنتيجة صفر-2.

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