أنس جابر تحافظ على مركزها الـ41 في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات

حافظت التونسية أنس جابر على مركزها الحادي والأربعين في التصنيف الأسبوعي العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الإثنين.

وبعد أن تراجعت 9 مراكز خلال التصنيف السابق، استقرت جابر في مركزها الحادي والأربعين رغم تواصل احتجابها عن ملاعب الكرة الصفراء منذ شهر أوت الفارط لأسباب صحية.

كما لم يطرأ اي تعديل على المراتب العشر الأولى بعدما حافظت البيلاروسية آرينا سابالينكا على الصدارة متبوعة على التوالي بالبولونية إيغا شفايتيك والأمريكية كوكو غوف والإيطالية جاسمين باوليني والكازاخستانية إيلينا ريباكينا والأمريكية جيسيكا بيغولا والصينية كينوين زهينغ والأمريكية ايما نافارو والروسية داريا كاستاكينا والأمريكية دانيال كولينس.

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