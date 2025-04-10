أنس جابر تغيب عن بطولة شتوتغارت الترابية

أعلنت رابطة محترفات التنس عن تعذر مشاركة اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة 27 عالميا في بطولة شتوتغارت الترابية ذات الـ 500 نقطة، والتي ستنطلق يوم الاثنين القادم 14 أفريل وتستمر الى غاية 21 من ذات الشهر.

ويأتي ذلك على اثر عدم تماثل اللاعبة التونسية من إصابة عضلية على مستوى الساق كانت قد لحقتها الشعر الماضي في مباراة الدور الثالث لبطولة ميامي للماسترز أمام الإيطالية جاسمين باوليني والتي أرغمتها على الانسحاب.

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