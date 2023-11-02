أنس جابر تفوز على التشيكية فندروسوفا

فازت لاعبة التنس التونسية أنس جابر في مباراتها الثانية في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات في كانكون ( المكسيك) فجر اليوم على التشيكية ماركيتا فندروسوفا المصنفة سادسة عالمية، 6/4 و6/3

يُذكر أن فندروسوفا كانت حرمت أنس جابر من الظفر بلقب دورة ويمبلدون 2023 بفوزها عليها بنتيجة 6ـ4 و6ـ4.

وقالت أنس جابر بعد فوزها: « الوضع في العالم لا يجعلني سعيدة… من الصعب جدا رؤية الأطفال والرضع يموتون كل يوم. إنه أمر مروّع..

لقد قررت التبرع بجزء من جائزتي المالية لمساعدة الفلسطينيين… لا يمكنني أن أكون سعيدة بهذا الفوز. إنها ليست رسالة سياسية، إنها رسالة إنسانية.. أنا أريد السلام لهذا العالم ».

وكانت أنس جابر، المصنفة سابعة عالميا، انهزمت في مباراتها الأولى اول امس في البطولة الختامية أمام الأمريكية كوكو غوف 0-6 و1ـ6.

وستلاقي انس جابر غدا البولونية ايغا سفاتاك لحساب مباراتها الثالثة في الدورة.

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