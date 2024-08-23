أنس جابر تنسحب من المشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة

أعلنت لاعبة التنس التونسية أنس جابر مساء الخميس 22 أوت 2024 عبر حسابها الرسمي على انستغرام، عدم مشاركتها في بطولة أمريكا المفتوحة لعدم تماثلها للشفاء بسبب الإصابة على مستوى الكتف .

وقالت انس جابر: » لم يتعافى كتفي في الوقت المناسب قبل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة. وأشعر أنني بحاجة إلى تقديم 100٪ واليوم هذا غير ممكن بعد، فالحياة بها صعود وهبوط، ولكن في بعض الأحيان في الأوقات السلبية للغاية نحتاج جميعًا إلى العثور على الجانب الإيجابي فيها. »

وكانت أُنس، التي وصلت لنهائي بطولة ويمبلدون مرتين، قد خسرت آخر مباراة خاضتها في وقت سابق هذا الشهر في الدور الأول في تورونتو أمام نعومي أوساكا.

وتحل البلجيكية إليسه ميرتنز محل اللاعبة التونسية في القرعة بعدما كانت مصنفة 33 في البطولة.

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