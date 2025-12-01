أنس جابر تنهي سنة 2024 في المركز 42 عالميا

أنهت التونسية أنس جابر سنة 2024 في المركز 42 عالميا في أعقاب آخر تصنيف أسبوعي صادر عن اتحاد لاعبات التنس المحترفات اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024.

ولم ترتق نتائج أنس جابر في سنة 2024 إلى مستوى التطلعات إذ فشلت في الظفر بأي لقب في ظل معاناتها من الإصابات في الكتف والركبة ما جعلها تبتعد عن ملاعب الكرة الصفراء خلال الأشهر الأربعة الاخيرة قبل أن تستانف نشاطها أمس الأحد من بوابة بطولة بريزبين الأسترالية.

وتأهلت أنس جابر أمس الأحد إلى الدور ربع النهائي ضمن مسابقة الزوجي بعد فوزها رفقة شريكتها الاسبانية باولا بادوسا على الصينية هان يو غيو والروسية أليكسندرا بانوفا بنتيجة 2-1 (6-4 و5-7 و10-8) لتضرب موعدا مع الروسيتين ميرا اندريفا وديانا شنايدر.

وتستهل جابر مشوارها في منافسات الفردي لبطولة بريزبين ذات 500 نقطة اليوم الغثنين بملاقاتها في الدور الأول الصينية زهينغ ساي ساي المصنفة 692 عالميا.

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