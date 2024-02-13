أنس جابر تودع بطولة الدوحة للتنس منذ الدور السادس عشر

ودّعت لاعبة التنس التونسية أنس جابر منافسات بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس بخسارتها أمام الأوكرانية ليسيا تسورينكو بمجموعتين نظيفتين اليوم الثلاثاء في الدور الثاني.

وحسمت الأوكرانية، المصنفة 37 عالمياً، المواجهة على حساب التونسية، المصنفة السادسة عالمياً، بواقع 6-3 و6-2.

وتواجه تسورينكو في الدور الثالث الفائزة من مواجهة الكرواتية بيترا مارتيتش واليابانية ناومي أوساكا.

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