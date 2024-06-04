أنس جابر تودع بطولة رولان غاروس للتنس

خرجت لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة تاسعة عالميا من الدور ربع النهائي لدورة رولان غاروس، ثاني البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام)، بعد خسارتها امام الامريكية كوكو غوف المصنفة ثالثة عالميا بنتيجة 1-2 (6-4 و2-6 و3-6) في المباراة التي اقيمت اليوم الثلاثاء.

وتفوقت أُنس في المجموعة الأولى 6-4، لكنها خسرت الثانية بواقع 6-2، ثم الثالثة 6-3 وذلك بساعة و57 دقيقة.

وهي المرة الثانية على التوالي التي تتوقف فيها مسيرة انس جابر في دورة رولان غاروس عند الدور ربع النهائي.

وكانت انس جابر (29 عاما) فازت في الدور ثمن النهائي على الدنماركية كلارا تاوسن المصنفة 72 عالميا بنتيجة 2-صفر وفي الدور الثالث على الكندية ليلى فيرنانديز المصنفة 34 عالميا بنتيجة 2-صفر وفي الدور الثاني على الكولمبية كاميليا أوزوريو المصنفة 77 عالميا بنتيجة 2-1 وفي الدور الاول على الامريكية ساشيا فيكيري المصنفة 124 عالميا بنتيجة 2-صفر.

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