أنس جابر تودع بطولة قطر للتنس بعد الهزيمة أمام أوستابينكو

انهزمت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 35 عالميا امام اللاتفية ايلينا اوستابنكو المصنفة 37 عالميا 2-6 و2-6 اليوم الخميس في الدور ربع النهائي من منافسات بطولة قطر المفتوحة للتنس.

وكانت جابر فازت على الامريكية صوفيا كينان المصنفة 73 عالميا 6-3 و6-4 في الدور ثمن النهائي بعد ان تغلبت على الصينية كينوان زيهينغ المصنفة الثامنة عالميا 6-4 و6-2 في الدور السادس عشر وتفوقت على الامريكية ماكرتني كيسلار المصنفة 57 عالميا 6-2 و6-صفر في الدور الاول.

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