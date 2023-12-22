أنس جابر تُؤكّد أنها لن تدَّخر أي جهدٍ من أجل حصد المزيد من التتويجات

استقبل رئيس الحكومة أحمد الحشاني يوم الخميس 21 ديسمبر 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، لاعبة التنس أنس جابر بحضور وزير الشباب والرياضة كمال دقيش.

وثمّن رئيس الحكومة بهذه المناسبة، النتائج الباهرة التي حققتها أنس جابر خلال مسيرتها الرياضية في كرة المضرب، مؤكدا بأن أنس جابر تعطي المثل لكل الشباب، داعيا إياها لمواصلة اعلاء الراية الوطنية في كل المحافل الدولية.

من جهتها، عبّرت أنس جابر عن سعادتها بلقاء رئيس الحكومة وقدمت له فكرة عن المشروع الذي تنوي بعثه في تونس وهو أكاديمية التكوين في كرة المضرب، والذي يهدف الى تكوين الناشئة وخلق أبطال على المستوى الوطني والاقليمي.

كما أكدت بأنها لن تدخر أي جهد من أجل حصد المزيد من التتويجات في الملتقيات الرياضية الدولية.

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