أنس جابر تُحافظ على مركزها الـ27 في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات

حافظت لاعبة التنس التونسية أنس جابر على مركزها السابع والعشرين في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين 14 أفريل 2025.

ويعود آخر ظهور لأنس جابر في ملاعب الكرة الصفراء إلى يوم 22 مارس الماضي عندما خرجت من الدور الثالث لبطولة ميامي للماسترز ذات الــ 1000 نقطة بعد تعرضها لإصابة على مستوى الساق اليسرى أثناء مباراتها أمام الإيطالية جاسمين باوليني.

وكان من المنتظر أن تعود أنس جابر إلى الميادين خلال بطولة شتوتغارت المفتوحة ذات الـ500 نقطة المقررة من 14 إلى 21 أفريل الجاري، غير أنه تعذّر عليها ذلك بسبب عدم تعافيها من الإصابة.

ولم يطرأ أي تعديل على أعلى الترتيب العالمي إذ بقيت البيلاروسية ارينا سابالينكا في الصدارة العالمية متقدمة على البولونية ايغا شفيونتيك والثلاثي الأمريكي جيسيكا بيغولا وكوكو غوف وماديسون كيس.

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