أنس جابر تُعلن انسحابها من كافة المسابقات المقررة سنة 2024

أعلنت لاعبة التنس التونسية أنس جابر اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024، انسحابها من كافة المسابقات المقررة سنة 2024 وذلك عبر تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي.

وأشارت جابر في التدوينة ذاتها إلى أن قرار الانسحاب من المسابقات المتبقية خلال سنة 2024 جاء بعد استشارة فريقها الطبي في ظل تتالي الاصابات التي لحقتها في الفترة الاخيرة.

يذكر أن جابر قد تراجعت إلى المرتبة 22 في آخر تصنيف للاعبات التنس المحترفات.

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