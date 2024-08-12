أنس جابر تُعلن عدم مشاركتها في بطولة سينسناتي

أعلنت لاعبة التنس التونسية أنس جابر صباح اليوم الاثنين، عبر حسابها الرسمي على موقع « انستغرام » عدم مشاركتها في بطولة سينسيناتي للماسترز ذات الـ 1000 نقطة لعدم تماثلها للشفاء من اصابة على مستوى الكتف.

ونشرت اللاعبة التونسية رسالة عبر حسابها: ورد فيها ما يلي « يؤسفني أن أعلمكم بأنه، وبسبب إصابة على مستوى الكتف، لن أتمكن من المشاركة في بطولة سينسيناتي المفتوحة هذا العام. رغم جهودي الكبيرة للتعافي في الوقت المناسب والمشاركة في بطولة تورنتو، إلا أن الأمور لم تسر كما كنت أتوقع، حالتي البدنية الحالية لا تسمح لي بالمنافسة بالمستوى المطلوب ».

وتابعت أنس جابر رسالتها للجماهير، مؤكدة أنها ستحاول العمل في الأسابيع القادمة من أجل محاولة اللحاق بالبطولة الأمريكية الكبيرة، نسخة عام 2024، وقالت: « أحاول بكل ما أملك من أجل التعافي بسرعة للمشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في نيويورك »، وعليه ستبدأ مرحلة التعافي من اليوم، بغية أن تكون حاضرة على المستويين الذهني والبدني لخوض المباريات.

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