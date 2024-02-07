أنس جابر سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي

أعلن برنامج الأغذية العالمي عن تعيين بطلة التنس التونسية أُنس جابر كأحدث سفيرة عالمية للنوايا الحسنة.

وأبرزت الأمم المتحدة بأن البطلة أنس جابر ستوظف صوتها المؤثر لرفع مستوى الوعي حول انعدام الأمن الغذائي العالمي ودعم مهمة برنامج الأغذية العالمي.

وأنس جابر هي أول امرأة عربية وصلت إلى ثلاث مباريات نهائية في البطولات الأربع الكبرى للتنس (جراند سلام)، كما حققت المركز الثاني في تصنيف اللاعبات المحترفات على مستوى العالم.

وعبرت جابر عن رغبتها في إحداث تأثير إيجابي خارج الملعب، وسيساعدها دورها كسفيرة عالمية للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي في تحقيق ذلك، حيث ستدعو إلى توفير الغذاء بشكل عادل لكل من يحتاجونه ومعالجة الأسباب الجذرية للجوع في جميع أنحاء العالم.

وستشارك أنس في مبادرات مختلفة بما في ذلك مبادرة تركز على حالة الطوارئ في غزة وحملة لجمع التبرعات خلال شهر رمضان، كما ستوظف أنس مكانتها العالمية لدعم مشاريع برنامج الأغذية العالمي، مع التركيز على الدور شديد الأهمية للتغذية في إطلاق الإمكانات الكاملة للأفراد، وخاصة الأطفال.

ويمثل هذا التعاون علامة بارزة لكل من أنس جابر وبرنامج الأغذية العالمي، مما يعكس الالتزام المشترك بإحداث تأثير دائم على حياة المتضررين من الجوع وسوء التغذية في العالم.

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