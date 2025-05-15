أول جهاز من نوعه في إفريقيا لحماية صحّة الرضّع بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس

اطّلع وزير الصحّة مصطفى الفرجاني خلال زيارة ميدانية قادته إلى مركز التوليد وطب الرضيع بتونس، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، على سير العمل داخل وحدة التغذية الوريدية، بحضور الإطار الطبّي وشبه الطبّي والصيادلة والإداريين بالمركز.

ومن أبرز ما تم تركيزه مؤخراً، جهاز دقيق ومتطوّر يُستعمل لتحضير التغذية الوريدية للرضّع، هو الأوّل من نوعه في إفريقيا، بكلفة تقارب 198 ألف دينار، الهدف منه تقليص الأخطاء وتحسين سلامة الرضع في مراحل حرجة من حياتهم.

وقد تفقّد الوزير أيضاً نظاماً إلكترونياً جديداً لمراقبة الرضّع داخل المستشفى باستعمال أساور ذكية، بكلفة 440 ألف دينار، لضمان مزيد من الأمان والمتابعة الدقيقة.

وأكّد الوزير بالمناسبة حرص الوزارة على استكمال مشروع الوحدة الجديدة لتحضير التغذية الوريدية بكلفة 14.8 مليون دينار، وتشجيع كل العاملين بالمركز على مواصلة المجهودات لضمان رعاية صحية إنسانية وآمنة للأمهات والرضع في كل الظروف.

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