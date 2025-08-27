أول مستشفى افتراضي في تونس ينطلق من طبرقة

اخر تحديث : 27/08/2025
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

أول مستشفى افتراضي في تونس ينطلق من طبرقة

انطلقت تونس في تجربة المستشفى الافتراضي عبر خدمة التصوير الطبي عن بُعد في المستشفى الجهوي بطبرقة ليتم تعميم التكوين في الجهات.

ولضمان نجاح المشروع، تمّ حسب ما نقلته وزارة الصحة، تنظيم دورة تكوينية بمشاركة خبرات مستشفى توزر، وبإشراف أساتذة من مستشفى الرابطة وتهدف تجربة المستشفى الافتراضي الى تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من الجهات الداخلية، وتكريس العدالة الصحية لجميع المواطنين.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق