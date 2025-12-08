أوّل علاج لتكلّسات الشرايين بالموجات التصادمية في مستشفى شارل نيكول

نجح الفريق الطبي بقسم أمراض القلب في مستشفى شارل نيكول اليوم 8 ديسمبر 2025 في إجراء أوّل عملية من نوعها في تونس لعلاج تكلّسات الشرايين التاجية باستعمال تقنية الموجات التصادمية داخل الشريان لمريض يبلغ من العمر 58 سنة، كان يعاني من تضيق شديد ومُتكلّس في أحد الشرايين.

وقد تمّ تفتيت التكلسات باستعمال ballon de lithotripsie intracoronaire ثم وضع دعامة دوائية لاستعادة تدفّق الدم بشكل طبيعي.

وأشرف على العمليّة حبيب بن أحمد وفريق القسطرة، تحت إشراف ليلى بزداح وبالتنسيق مع أيمن العباسي من الصيدلة السريرية.

ويُؤكد هذا النجاح تقدّم تونس في طب القلب التداخلي و يبرز قدرة الكفاءات الوطنية على استعمال أحدث التقنيات العالمية لعلاج أمراض القلب المعقّدة.

كلمات البحث :الموجات التصادمية;تكلّسات الشرايين;مستشفى شارل نيكول