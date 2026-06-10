أوّل عمليّة جراحيّة بالمستشفى المحلي بالحامة

في خطوة جديدة لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، شهد المستشفى المحلي بالحامة اليوم إنجاز أوّل عمليّة جراحيّة، وذلك بعد استكمال تهيئة وتجهيز قاعتي العمليات بتقنيات عالية ومتقدّمة وبدعم من فريق طبّي من المستشفى الجامعي بقابس، في إطار تعزيز قدرات المؤسسات الصحية المحلية وتحسين التكفل بالمرضى والحرص على مواصلة إصلاح المنظومة الصحيّة داخل الجهة.

وثمّنت الوزارة مجهودات كافة الإطارات الطبيّة والشبه طبيّة والإداريّة والفنيّة والأعوان الذين ساهموا في إنجاح هذا المكسب الصحّي لفائدة أهالي الحامة وولاية قابس.

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