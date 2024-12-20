أيام قرطاج السينمائية 2024: فيلم «الذراري الحمر» للطفي عاشور يتوج بجائزة خميس الخياطي لسينما المقاومة

منحت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين « جائزة الفقيد خميس الخياطي لسينما المقاومة » لفيلم « الذراري الحمر » للمخرج لطفي عاشور، تقديرا لالتزامه الفني بقضايا المقاومة والحرية. وتم الإعلان عن هذه الجائزة مساء اليوم الجمعة ضمن فعاليات الدورة 35 لأيام قرطاج السينمائية.

وشهدت المناسبة احتفاء خاصا بإرث الفقيد خميس الخياطي الصحفي والناقد السينمائي، الذي ترك رصيدا ثريا من المقالات والكتب التي أثرت المشهد الإعلامي والسينمائي في تونس. وأكدت النقابة أن الخياطي كان مثالا يحتذى به للصحفي الحر الذي يستمد قوته من قلمه وضميره.

يذكر أن جائزة خميس الخياطي لسينما المقاومة تأتي تكريما لروح الفقيد وإيمانا بدور الفن السابع في تعزيز قيم الحرية والصمود.

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