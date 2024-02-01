أيوب الحفناوي يوقع عقد شراكة مع البريد التونسي ومؤسسة عالمية

نظم البريد التونسي بالتعاون مع مؤسسة فيزا العالمية« Visa » اليوم الخميس 01 فيفري 2024 بتونس العاصمة، حفل تم خلاله توقيع إتفاقية إستشهار مع السباح التونسي والبطل الأولمبي أحمد أيوب الحفناوي وذلك بإشراف نزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال وبحضور سامي المكي، الرئيس المدير العام للبريد التونسي وممثلين عن البريد التونسي ومؤسسة فيزا ووسائل الإعلام.

وتعتبر إتفاقية الإستشهار مع السباح والبطل الأولمبي أحمد أيوب الحفناوي هي الأولى من نوعها بالنسبة للبريد التونسي ومؤسسة فيزا لمعاضدة ومساندة الرياضيين المتميزين الذين رفعوا الراية الوطنية عاليا في مختلف المنافسات والتظاهرات الرياضية الإقليمية والدولية والأولمبية.

كما تمثل هذه الإتفاقية تقديرا لجهود السباح أحمد أيوب الحفناوي، الشاب التونسي المتميز الذي يمثل رمزا للعمل والتضحية والمثابرة والذي يعتبر بمثابة الأمل للشباب التونسي للنسج على منواله.

وقد أكد سامي المكي الرئيس المدير العام للبريد التونسي بمناسبة إمضاء هذه الإتفاقية « أن كافة مكونات البريد التونسي سعيدة بأن نكون داعمين للسباح والبطل العالمي والأولمبي أحمد أيوب الحفناوي، وسيكون البريد التونسي المؤسسة الوطنية التي تدعم الأبطال والشباب المتميزين والمنفتحة أيضا على بقية المواهب، مشيرا إلى أن هذه الإتفاقية تمثل دعما لقيم التميز التي يحملها السباح أحمد أيوب الحفناوي » .

وأضاف سامي المكي، « أن هذه الإتفاقية تأتي تجسيما لعلاقات التعاون التاريخية بين البريد التونسي ومؤسسة فيزا « Visa » وهي تندرج ضمن الخطة الاستراتيجية مع هذه المؤسسة العالمية التي تعتبر شريكا في تطوير الحلول ووسائل الدفع الإلكترونية والمبتكرة عن تستجيب لحاجيات وانتظارات حرفاءنا ».

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