إبرام عقود لتوريد نحو 3000 طن من زيت الزيتون التونسي الى الأردن

أعلن رئيس مدير عام مركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين أنّ أكثر من 40 مورّدا أردنيّا قاموا، بالتنسيق مع المركز، بزيارات ميدانية إلى مواقع إنتاج زيت الزيتون منذ نوفمبر 2025، أسفرت في مرحلة أولى عن إبرام عقود لتوريد نحو 3000 طن من زيت الزيتون التونسي إلى الأردن، مع توقّعات بارتفاع ملحوظ في نسق التصدير خلال أواخر جانفي وبداية فيفري 2026.

وشدّد مراد بن حسين خلال ندوة افتراضية حول فرص تصدير زيت الزيتون إلى السوق الأردنية ، انتظمت في اطار البرنامج الترويجي الخصوصي لقطاع زيت الزيتون لسنة 2026، ضرورة مضاعفة الجهود لمزيد الترويج لزيت الزيتون التونسي وتعزيز حضوره بالسوق الأردنية، مؤكّدًا أهمية تطوير الشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين، والتعريف بالمنتوجات التونسية من خلال المشاركة في المعارض الدولية المتخصّصة، واستقطاب أكبر عدد ممكن من رجال الأعمال والمؤسسات الأردنية

وحضر الندوة الافتراضية نحو 50 ممثّلا عن منتجين ومؤسسات مصدّرة لزيت الزيتون، وفق بيانات نشرها دار المصدر.

وأكّد بن حسين، أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة لتصدير زيت الزيتون إلى السوق الأردنية، خاصة في ظل الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها المملكة الأردنية الهاشمية لتوريد كميات هامة من هذا المنتوج، استجابة لحاجيات السوق المحلية.

كما ثمّن الجهود التي بذلتها سفارة الجمهورية التونسية بعمّان، بالتعاون مع ممثلية المركز بالأردن، لدعم وتعزيز الحضور التونسي في هذا السوق الواعد.

من جهتها، أبرزت سفيرة الجمهورية التونسية بعمّان، مفيدة الزريبي، أهمية هذا التعاون في دفع نسق الصادرات التونسية نحو السوق الأردنية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية في ظل الزيارات المتبادلة والمتواصلة لرجال الأعمال خلال السنوات الأخيرة.

وقدم مدير ممثلية مركز النهوض بالصادرات بعمّان، هشام ناجي، بالمناسبة عرضا تضمّن أبرز المؤشرات المتعلقة بتوجّه المملكة الأردنية الهاشمية نحو توريد كميات إضافية من زيت الزيتون التونسي، عبر منح تراخيص استيراد وفق احتياجات السوق الأردنية، وذلك نتيجة الظروف المناخية الاستثنائية وتراجع المحصول، باعتبار زيت الزيتون أحد المكونات الأساسية في العادات الغذائية للمستهلك الأردني.

وتناولت مداخلات ممثلي الشركات المشاركة الجوانب الفنية والقانونية والإجراءات التنظيمية المعتمدة من قبل السلطات الأردنية لاستيراد زيت الزيتون، ولا سيما آليات التعامل مع المؤسسات الأردنية المرخّص لها، وخصوصيات المنصة المعتمدة للغرض.

كما شهد زيت الزيتون التونسي إقبالا متزايدا في السوق الأردنية، على إثر الحملات الترويجية المنجزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، وفق البلاغ ذاته.

كلمات البحث :الأردن;توريد;زيت الزيتون التونسي;عقود