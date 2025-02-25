إتفاق تونسي كوري لتمويل المنظومة الالكترونية « ء-مواطن »

تم اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاق بين رئاسة الحكومة والوكالة الكورية للتعاون الدولي، بقصر الحكومة بالقصبة، ينص على تمويل الصيغة الثانية للمنظومة الالكترونية للتواصل والتفاعل مع المواطن » ء – مواطن » في شكل هبة.

وقد وقّع على الاتفاق كل من المستشار الديبلوماسي لرئاسة الحكومة رياض الصيد ومديرة الوكالة الكورية للتعاون الدولي « نامصون لي »، وعدد من الإطارات الفاعلة في مجال الحوكمة الالكترونية.

وأفاد الصيد، بأن هذا المشروع يهدف الى إدخال تحسينات على المنظومة الالكترونية « ء – مواطن » و تعزيز نجاعتها، حتى تكون أكثر ملاءمة لمتطلبات مستعمليها من الموظفين والمتعاملين مع الإدارة، فضلا عن تطوير آليات المشاركة الالكترونية للمواطنين، ودعم الشفافية والتوقي من الفساد، وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة.

من جانبها، بينت المديرة المكلفة بتسيير المكتب المركزي للعلاقة مع المواطن إكرام بن زايد، أن المنظومة الالكترونية « ء – مواطن » تعتبر بوابة وطنية للمشاركة والتفاعل مع الإدارة، حيث أنها تمكن المتعاملين مع الإدارة من تقديم عرائضهم واقتراحاتهم، أو توجيه طلبات إرشاد ومتابعة مسارها على الخط، إلى حين الحصول على إجابة من قبل المصالح المعنية بمعالجة ملفاتهم.

وأشارت الى وجود 1770 حسابا مستعملا من قبل المواطنين للتواصل مع الإدارة الالكترونية، والى وجود مجهود وإرادة جماعية لتطوير الإدارة الالكترونية وتقريب الخدمات للمواطنين.

من جهتها، ذكّرت مديرة الوكالة الكورية للتعاون الدولي بالتعاون المثمر القائم مع تونس منذ سنة 2018 لدعم الإدارة الالكترونية عبر هبات تعزز القدرة اللوجستية للإدارة الالكترونية، بما يعكس العمق التاريخي للتعاون الكوري التونسي في مجال تبادل التجارب والخبرات، مؤكدة وجود برامج مستقبلية في هذا الاتجاه مع تونس، سيتم الاعلان عنها لاحقا.

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