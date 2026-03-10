إجراءات استثنائية لتسهيل عودة التونسيين في أبو ظبي عبر السعودية

أعلنت سفارة الجمهورية التونسية في أبوظبي في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، عن اتخاذها إجراءات استثنائية لتسهيل عودة المواطنين التونسيين الموجودين بإمارة أبو ظبي والمناطق التابعة لها « العين والظفرة »والقادمين بتأشيرات سواء في إطار السياحة أو زيارات عائلية والراغبين في العودة إلى تونس عبر رحلات جوية.

وسيتمكن هؤلاء التونسيين من العودة إلى أرض الوطن عبر الأراضي السعودية، وذلك بالتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية.

