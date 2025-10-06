إجراء 30 عملية زرع كلى وكبد وقلب تم نقلها من 10 متبرعين متوفين دماغيا

تمكّنت الفرق الطبية من إنجاز 30 عملية زرع كلى وكبد وقلب متأتية من 10 متبرعين متوفين دماغيا، لفائدة مرضى القصور الكلوي والكبدي والقلبي، وذلك منذ بداية السنة وإلى غاية يوم 5 أكتوبر 2025، حسب إحصائيات المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء.

وقالت المنسقة الوطنية بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بثينة زناد اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025 في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، « إن 10 عمليات أخذ أعضاء من 10 مرضى متوفين دماغيا، منذ بداية سنة 2025 وإلى حدود أمس الأحد، أفضت إلى إجراء 17 عملية زرع كلى و7 عمليات زرع كبد و6 عمليات زرع قلب ».

وأضافت، أن حوالي 14 ألف مريض يجرون عملية تصفية الدم في تونس منهم 1800 مريض مسجّلين بقائمة الانتظار، تستوجب حالاتهم زرع الكلى، بالإضافة إلى قائمة انتظار في حدود الخمسين مريضا سنويا من مرضى القصور الكبدي ومثلها من بين مرضى القصور القلبي بسبب عدم وجود حلول أخرى غير الزرع.

وأشارت في سياق متّصل، إلى أن المركز الوطني للنهوض بتبرع الأعضاء الذي يحتفى باليوم العالمي للتحسيس بالتبرع بالأعضاء الموافق لـ17 أكتوبر من كل سنة، سينظم يومي 18 و19 أكتوبر الجاري تظاهرة صحية رياضية للتحسيس بالتبرع بالأعضاء بكورنيش المرسى من خلال نصب 8 خيام متعددة الاختصاصات.

ولفتت إلى أن الخيمة الأولى ستكون مخصصة لأطباء وأخصائي المركز والخيمة الثانية لوزارة الشؤون الدينية والثالثة لدائرة الشرطة الفنية والعلمية لتغيير بطاقات التعريف إلى صفة متبرع وبقية الخيام ستخصص لتقصي الأمراض التي تؤدي إلى القصور الكبدي والكلوي والقلبي، وسيخصص اليوم الثاني من التظاهرة لتنظيم ماراطون بمسافات 1 كلم و 5 كلم و10 كلم على أن تواصل خيمة الشرطة الفنية والعلمية عملها لتغيير صفة بطاقات التعريف.

