إجلاء مواطن تونسي رابع من هايتي‎

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، « أنّه إثر تواصل تدهور الوضع الأمني بالعاصمة الهايتية « بورتو برنس »، وتلبيةً لرغبة مواطن تونسي رابع في المغادرة، كثّفت السفارات التونسية بكندا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والبعثة التونسية الدائمة بنيويورك اتصالاتها مع سلطات عدد من البلدان الصديقة طيلة الأيام الماضية لتأمين نقله الى مكان آمن بعيدا عن العاصمة الهايتية وعودته إلى أرض الوطن ».

وأضافت الخارجية في بيان أصدرته فجر اليوم الجمعة، « أنّه وبفضل المساعي المتواصلة لبعثتنا الدبلوماسية بأوتاوا في الغرض، تمّ يوم 07 أفريل 2024، في مرحلة أولى، إجلاء المواطن التونسي على متن طائرة مروحية كندية، رفقة عدد من الرعايا الكنديين-الهايتيين، إلى مدينة « كاب هايسيان »، الأكثر أمانا والتي تقع شمال هايتي، كما تمّ منحه يوم 10 أفريل 2024، تأشيرة من قبل سلطات جمهورية الدومينيك للدخول إلى أراضيها وبالتالي تمكن يوم، 11 أفريل 2024، من الوصول برّا إلى جمهورية الدومينيك، ومن المنتظر أن يغادرها خلال الأيام القليلة القادمة بإتجاه تونس عبر باريس ».

وأكدّت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، « استعدادها الدائم لنجدة المواطنين التونسيين بالخارج بالاعتماد على قدراتها الذاتية وبالشراكة المتضامنة مع البلدان الشقيقة والصديقة في المجال الإنساني ».

كلمات البحث :الخارجية;تونسي;هايتي‎