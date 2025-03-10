إحالة اتفاق الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال بين تونس وإيطاليا إلى المؤسستين التشريعيتين بكلا البلدين

السّفارة التونسيّة بروما أنّ الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال بين تونس وإيطاليا والمبرم بتاريخ 16 جانفي 2025، أحيل إلى المؤسستين التشريعيتين التونسية والإيطالية للمصادقة عليه، وذلك في ردّها عن تساؤلات من الجالية التونسية بخصوص آجال دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.

ولاحظت سفارة تونس بروما، في بلاغ، اليوم الأحد، أنّ كلا المؤسستين التشريعيّتين تعملان وفق نظام داخلي مضبوط لضبط صيغ وآجال عرض مثل هذه الاتفاقيات على جلساتها العامة بهدف المصادقة عليها.

وذكّرت سفارة تونس بالعاصمة الإيطاليّة روما بأن اتفاق 2004 المبرم في الغرض ذاته بين تونس وإيطاليا لا يزال ساري المفعول ويشمل جميع أصناف رخص السياقة التي يعود تاريخ إصدارها إلى ما قبل أكتوبر 2023، مؤكّدة أنّها تتابع هذا الملف وسيتم إعلام الجالية التّونسية بإيطاليا بكل ما يستجد في هذا الموضوع في الإبان.

يذكر أنّ وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، محمد علي النّفطي، وقّع ونظيره الإيطالي، أنطونيو تاياني، يوم 16 جانفي الماضي بروما، على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال، من بين اتفاقات أخرى، إثر جلسة عمل تباحث خلالها الطرفان واقع وآفاق علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع البلدين، في ضوء الاستعداد للاحتفال العام المقبل بمرور سبعين سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

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