إحالة محمد الغنوشي على الدائرة الجنائية

أحالت دائرة الإتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس الوزير الأول الأسبق محمد الغنوشي ومدير عام سابق بوزارة الشباب والرياضة ،على الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.

ووفقا لمصادر متطابقة فإن محاكمة الغنوشي ستتم من أجل تهم تتعلق باخلالات في إحدى الصفقات.

وللتذكير فقد تقلد الوزير الأول الأسبق محمد الغنوشي البالغ من العمر 84 عاما رئاسة الحكومة لمدة 12 سنة .

