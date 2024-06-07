إحالة ملف حطاب بن عثمان على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بابتدائية تونس

أعلن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، اليوم الجمعة، بأن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة، أحالت أمس الخميس، المهتم حطاب بن عثمان الكاتب العام السابق للنقابة الوطنية لإطارات وأعوان العدلية وهو بحالة إيقاف، صحبة متهم ٱخر بحالة سراح، على الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بابتدائية تونس، لمقاضتهما من أجل تهم ذات صبغة إرهابية.

وتتعلق وقائع القضية، وفق تصريح أدلى به الترخاني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بضبط محتوى 27 قرصا ليزريا لدى المتهم بن عثمان، (وهو من المنتفعين بالعفو التشريعي العام لسنة 2011)، تتعلق جميعها بأبحاث خاصة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

يشار إلى أن حطاب بن عثمان موقوف على ذمة قضيتين اثنتين، الأولى تتعلق ب « إخفاء محجوز والاستحواذ على محاضر » (أقراص مضغوطة في علاقة بملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي)، وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر في مرحلة أولى إبقاء بن عثمان في حالة سراح، ثم بإحالة الملف المذكور على دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس، قررت الدائرة إصدار بطاقة إيداع بالسجن بشأنه.

أما القضية الثانية، فتعود إلى جوان 2021 ومنشورة ضد بن عثمان وبعض الأطراف الأخرى كأمين مال نقابة العدلية، من أجل شبهة انتحال صفة والتحيل والتدليس والرشوة وغيرها، وهي على ذمّة قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير.

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