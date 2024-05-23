إحالة 4 متهمين على القضاء بينهم بشير العكرمي وحبيب اللوز من أجل جرائم ارهابية



قرّرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الخميس، إحالة 4 متهمين بينهم قاض سابق وقيادي بحركة النهضة على القضاء لمقاضاتهم من أجل عدة تهم « ذات صبغة ارهابية ».

وقال المتحدث باسم المحكمة ،حبيب طرخاني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إن دائرة الاتهام قررت إحالة 4 متهمين وهم البشير العكرمي وحبيب اللوز (موقوفان) وحسن بن بريك (حالة فرار) وشكري بن عثمان (سراح) على الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ».

وقررت الدائرة أيضا ، حسب الطرخاني رفض مطالب الإفراج والإبقاء على التدبير الاحترازي ساري المفعول والمتمثل في تحجير السفر على المتهم شكري بن عثمان.

يذكر أن قاضى تحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، أصدر يوم 10 مارس 2023 بطاقة ايداع بالسجن في حق القيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز.

كما أصدر في اليوم نفسه، قاض آخر من ذاك القطب بطاقة ايداع بالسجن ضد البشير العكرمي وكيل الجمهورية الأسبق بابتدائية تونس في قضية رفعها ضدّه حزب الوطنيين الديمقراطيين (وطد) وفق ما أفاد به يومها محاميه.

وسبق للعكرمي أن تولى الاشراف على التحقيق في جريمة اغتيال الامين العام الاسبق للوطد، الشهيد شكري بلعيد التى ارتكبت يوم 6 فيفري 2013.

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