إحباط تهريب بضاعة بقيمة تجاوزت 452 ألف دينار في كل من تطاوين وأريانة

تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني برمادة إقليم تطاوين من إحباط عملية تهريب بضائع مجهولة المصدر وحجز وسيلة محملة ببضائع مهربة تقدر قيمتها بـ 212 ألف دينار.

وفي نفس السياق تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بالمنيهلة إقليم أريانة من حجز بضائع مهربة بقيمة 240 ألف دينار كانت داخل إحدى المستودعات بالجهة .

تم حجز البضائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تضر بالاقتصاد الوطني على الرقم 71860135.

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