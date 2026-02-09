إحباط تهريب ما يناهز 5.5 كلغ من مخدر الكوكايين برأس الجدير

تمكنت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير من إحباط محاولة تهريب كمية من مادة الكوكايين مخفية على متن سيارة تحمل ترقيم أجنبي عند القيام بإجراءات الدخول إلى التراب التونسي.

وقد تمّ بتمرير السيارة على جهاز الكشف بالأشعة التفطن إلى وجود مخبأ مهيأ داخلها وبإخضاعها إلى التفتيش الدقيق تم العثور على 5 صفائح من مخدر الكوكايين تزن إجمالا حوالي 5.5 كلغ باعتبار اللف.

كما تم تحرير محضر حجز في الغرض وأذنت النيابة العمومية إثر استشارتها بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصّة لمواصلة التحرّيات.

كلمات البحث :الكوكايين;تهريب;رأس الجدير