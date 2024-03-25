إحباط تهريب 1760 صفيحة من « الزطلة » تزن إجمالا 176 كلغ

تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي من ضبط كمية من مخدر القنب الهندي (الزطلة) مخفية بإحكام على متن شاحنة تحمل ترقيما أجنبيا يقودها مواطن تونسي، وذلك إثر التشكك في احتواءها على بضائع محجرة، وإخضاعها إلى التفتيش الدقيق، تمّ العثور على مخبأ مهيأ أسفل الشاحنة وبفتحه تم العثور داخله على 1760 صفيحة من مخدر القنب الهندي (الزطلة) تزن إجمالا 176 كلغ.

وأكدت الديوانة التونسية أنه تم تحرير محضر حجز في الغرض وتم إثر استشارة النيابة العمومية الإذن بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.

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